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Украинцы в 2024 году приобрели более 14 тысяч авто из Китая: названы лидеры рынка

Фото: украинцы в 2024 году приобрели более 14 тысяч авто из Китая (zgh.com)
Автор: Константин Широкун

В прошлом году украинцы приобрели почти 14,4 тысячи легковых авто, ввезенных из Китая, что на 18% больше, чем в 2023 году. Интересно, что из этого количества новых было 11 тысяч единиц, +37% по сравнению с прошлым годом; и подержанных - более 3,3 тысячи единиц (-20%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".

Таким образом, в 2024 году автомобили китайского происхождения охватили 16% украинского рынка новых легковых авто. В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составляла 1,5%.

Абсолютное большинство легковых авто из Китая были электромобилями - более 82% от всего импорта.

Самые популярные модели новых легковых авто китайского происхождения в 2024 году:

  • Volkswagen ID.4 - 1625 ед;
  • Honda M-NV - 1279 ед;
  • BYD Song Plus - 1062 ед;
  • Nissan Ariya - 766 ед;
  • Zeekr 001 - 703 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых авто из Китая:

  • Volkswagen ID.4 - 635 ед;
  • Nissan Ariya - 259 ед;
  • Honda M-NV - 175 ед;
  • Zeekr 001 - 175 ед;
  • Honda eNS1 - 156 ед.

Украинский автомобильный рынок восстанавливается

С каждым месяцем после начала полномасштабного вторжения украинский рынок новых автомобилей постепенно восстанавливается.

Также в Украине все большим спросом пользуются электромобили. Рост популярности электромобилей в Украине связан с их главными преимуществами - низкой стоимостью эксплуатации и почти полным отсутствием необходимости сервисного обслуживания по сравнению с машинами с ДВС.

 

 

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Автомобильный рынок