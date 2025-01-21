Украинцы в 2024 году приобрели более 14 тысяч авто из Китая: названы лидеры рынка

Таким образом, в 2024 году автомобили китайского происхождения охватили 16% украинского рынка новых легковых авто. В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составляла 1,5%.

Абсолютное большинство легковых авто из Китая были электромобилями - более 82% от всего импорта.

Самые популярные модели новых легковых авто китайского происхождения в 2024 году:

Volkswagen ID.4 - 1625 ед;

Honda M-NV - 1279 ед;

BYD Song Plus - 1062 ед;

Nissan Ariya - 766 ед;

Zeekr 001 - 703 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых авто из Китая:

Volkswagen ID.4 - 635 ед;

Nissan Ariya - 259 ед;

Honda M-NV - 175 ед;

Zeekr 001 - 175 ед;

Honda eNS1 - 156 ед.

Украинский автомобильный рынок восстанавливается

С каждым месяцем после начала полномасштабного вторжения украинский рынок новых автомобилей постепенно восстанавливается.

Также в Украине все большим спросом пользуются электромобили. Рост популярности электромобилей в Украине связан с их главными преимуществами - низкой стоимостью эксплуатации и почти полным отсутствием необходимости сервисного обслуживания по сравнению с машинами с ДВС.