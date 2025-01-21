Українці у 2024 році придбали понад 14 тисяч авто з Китаю: названі лідери ринку

Фото: українці у 2024 році придбали понад 14 тисяч авто з Китаю (zgh.com)

У минулому році українці придбали майже 14,4 тисячі легкових авто, ввезених з Китаю, що на 18% більше, ніж у 2023 році. Цікаво, що з цієї кількості нових було 11 тисяч одиниць, +37% порівняно з минулим роком; та вживаних – понад 3,3 тисячі одиниць (-20%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Таким чином, у 2024 році автомобілі китайського походження охопили 16% українського ринку нових легкових авто. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,5%. Абсолютна більшість легкових авто з Китаю були електромобілями – понад 82% від усього імпорту. Найпопулярніші моделі нових легкових авто китайського походження у 2024 році: Volkswagen ID.4 - 1625 од.;

Honda M-NV - 1279 од.;

BYD Song Plus - 1062 од.;

Nissan Ariya - 766 од.;

Zeekr 001 - 703 од. Найпопулярніші моделі вживаних легкових авто з Китаю: Volkswagen ID.4 - 635 од.;

Nissan Ariya - 259 од.;

Honda M-NV - 175 од.;

Zeekr 001 - 175 од.;

Honda eNS1 - 156 од. Український автомобільний ринок відновлюється З кожним місяцем після початку повномасштабного вторгнення український ринок нових автомобілів поступово відновлюється. Також в Україні все більшим попитом користуються електромобілі. Зростання популярності електромобілів в Україні пов'язане з їх головними перевагами – низькою вартістю експлуатації та майже повною відсутністю необхідності сервісного обслуговування порівняно з машинами з ДВЗ.