Українці у 2024 році придбали понад 14 тисяч авто з Китаю: названі лідери ринку
У минулому році українці придбали майже 14,4 тисячі легкових авто, ввезених з Китаю, що на 18% більше, ніж у 2023 році. Цікаво, що з цієї кількості нових було 11 тисяч одиниць, +37% порівняно з минулим роком; та вживаних – понад 3,3 тисячі одиниць (-20%).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
Таким чином, у 2024 році автомобілі китайського походження охопили 16% українського ринку нових легкових авто. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,5%.
Абсолютна більшість легкових авто з Китаю були електромобілями – понад 82% від усього імпорту.
Найпопулярніші моделі нових легкових авто китайського походження у 2024 році:
- Volkswagen ID.4 - 1625 од.;
- Honda M-NV - 1279 од.;
- BYD Song Plus - 1062 од.;
- Nissan Ariya - 766 од.;
- Zeekr 001 - 703 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легкових авто з Китаю:
- Volkswagen ID.4 - 635 од.;
- Nissan Ariya - 259 од.;
- Honda M-NV - 175 од.;
- Zeekr 001 - 175 од.;
- Honda eNS1 - 156 од.
Український автомобільний ринок відновлюється
З кожним місяцем після початку повномасштабного вторгнення український ринок нових автомобілів поступово відновлюється.
Також в Україні все більшим попитом користуються електромобілі. Зростання популярності електромобілів в Україні пов'язане з їх головними перевагами – низькою вартістю експлуатації та майже повною відсутністю необхідності сервісного обслуговування порівняно з машинами з ДВЗ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.