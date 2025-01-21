Украинцы в 2024 году приобрели более 14 тысяч авто из Китая: названы лидеры рынка

Фото: украинцы в 2024 году приобрели более 14 тысяч авто из Китая (zgh.com)

В прошлом году украинцы приобрели почти 14,4 тысячи легковых авто, ввезенных из Китая, что на 18% больше, чем в 2023 году. Интересно, что из этого количества новых было 11 тысяч единиц, +37% по сравнению с прошлым годом; и подержанных - более 3,3 тысячи единиц (-20%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".

Таким образом, в 2024 году автомобили китайского происхождения охватили 16% украинского рынка новых легковых авто. В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составляла 1,5%. Абсолютное большинство легковых авто из Китая были электромобилями - более 82% от всего импорта. Самые популярные модели новых легковых авто китайского происхождения в 2024 году: Volkswagen ID.4 - 1625 ед;

Honda M-NV - 1279 ед;

BYD Song Plus - 1062 ед;

Nissan Ariya - 766 ед;

Zeekr 001 - 703 ед. Самые популярные модели подержанных легковых авто из Китая: Volkswagen ID.4 - 635 ед;

Nissan Ariya - 259 ед;

Honda M-NV - 175 ед;

Zeekr 001 - 175 ед;

Honda eNS1 - 156 ед. Украинский автомобильный рынок восстанавливается С каждым месяцем после начала полномасштабного вторжения украинский рынок новых автомобилей постепенно восстанавливается. Также в Украине все большим спросом пользуются электромобили. Рост популярности электромобилей в Украине связан с их главными преимуществами - низкой стоимостью эксплуатации и почти полным отсутствием необходимости сервисного обслуживания по сравнению с машинами с ДВС.