Українську науку фінансуватимуть по-новому з 2026 року: в МОН озвучили деталі

Атестація понад 500 установ

Протягом року атестацію пройшли понад 500 наукових установ і закладів вищої освіти в шести напрямах: аграрно-ветеринарному, суспільному, інженерно-технологічному, природничо-математичному, біомедичному та гуманітарно-мистецькому.

"23 наукові установи, які продемонстрували найвищу ефективність, уже одержали додаткове базове фінансування. З 1 січня 2026 року його отримають ще 158 атестованих наукових установ та 110 університетів", - зазначив Лісовий.

Перехід від утримання до розвитку

За словами міністра, держава тепер інвестуватиме більше у тих, хто створює нові знання, проводить дослідження, залучає позабюджетні ресурси та робить внесок у розвиток економіки й оборони.

"Ми впровадили модель чесної конкуренції, у якій фінансування залежить від реальних результатів. Це перехід від утримання до розвитку", - наголосив він.

Нові пропорції фінансування з 2026 року

Із 2026 року запрацює нова формула підтримки науки. Вона визначатиме пропорції фінансування залежно від напряму досліджень:

для гуманітарних наук: 20% - обладнання, 18% - накладні витрати, 62% - зарплати;

для природничих наук: 35% - обладнання, 18% - накладні витрати, 47% - зарплати.

У проекті держбюджету-2026 передбачено майже 3 млрд грн на підтримку науки за новою моделлю. Це дозволить підвищити зарплати науковців, оновити лабораторії та залучити молодих дослідників.

Підтримка регіонів і молодих учених

Модель передбачає додаткові коефіцієнти:

+20% для експериментальних напрямів із дорогим обладнанням;

підтримку установ у прифронтових громадах;

додаткове фінансування для переміщених наукових закладів.

Також створюється Національна система дослідників України, що охопить понад 2 600 учених. Вони отримуватимуть щомісячні стипендії до 10 000 грн для реалізації своїх проєктів.

"Ми створюємо умови, щоб науковці могли розвивати свої ідеї тут, в Україні", - підкреслив міністр.

Інтеграція у світовий науковий простір

Україна приєдналася до Міжнародної коаліції з науки, досліджень та інновацій, створеної спільно з ЄС і партнерами під час конференції в Римі.

"Це фундамент для інтеграції української науки в європейський і світовий дослідницький простір", - зазначив Лісовий.