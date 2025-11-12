Українську науку фінансуватимуть по-новому з 2026 року: в МОН озвучили деталі

Міністерство освіти і науки запроваджує нову модель атестації та фінансування наукових установ. Вона передбачає, що державні кошти розподілятимуться залежно від реальних результатів роботи, а не лише за принципом утримання.
Про це пише РБК-Україна із посилання на повідомлення міністра освіти і науки Оксена Лісового у Telegram.
Протягом року атестацію пройшли понад 500 наукових установ і закладів вищої освіти в шести напрямах: аграрно-ветеринарному, суспільному, інженерно-технологічному, природничо-математичному, біомедичному та гуманітарно-мистецькому.
"23 наукові установи, які продемонстрували найвищу ефективність, уже одержали додаткове базове фінансування. З 1 січня 2026 року його отримають ще 158 атестованих наукових установ та 110 університетів", - зазначив Лісовий.
За словами міністра, держава тепер інвестуватиме більше у тих, хто створює нові знання, проводить дослідження, залучає позабюджетні ресурси та робить внесок у розвиток економіки й оборони.
"Ми впровадили модель чесної конкуренції, у якій фінансування залежить від реальних результатів. Це перехід від утримання до розвитку", - наголосив він.
Із 2026 року запрацює нова формула підтримки науки. Вона визначатиме пропорції фінансування залежно від напряму досліджень:
У проекті держбюджету-2026 передбачено майже 3 млрд грн на підтримку науки за новою моделлю. Це дозволить підвищити зарплати науковців, оновити лабораторії та залучити молодих дослідників.
Модель передбачає додаткові коефіцієнти:
Також створюється Національна система дослідників України, що охопить понад 2 600 учених. Вони отримуватимуть щомісячні стипендії до 10 000 грн для реалізації своїх проєктів.
"Ми створюємо умови, щоб науковці могли розвивати свої ідеї тут, в Україні", - підкреслив міністр.
Україна приєдналася до Міжнародної коаліції з науки, досліджень та інновацій, створеної спільно з ЄС і партнерами під час конференції в Римі.
"Це фундамент для інтеграції української науки в європейський і світовий дослідницький простір", - зазначив Лісовий.
