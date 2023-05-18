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Українську мову офіційно внесено в систему перекладів eTranslation. Що це означає

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Україна, Четвер 18 травня 2023 22:42
Українську мову офіційно внесено в систему перекладів eTranslation. Що це означає Фото: українську мову офіційно внесено в систему перекладів eTranslation (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українську мову офіційно внесли в систему перекладів Європейської комісії - eTranslation. Це сервіс для перекладу текстів та офіційних документів всіма 24 мовами ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації України

Як зауважили у відомстві, завдяки цьому українці зможуть перекладати законодавчі акти ЄС з англійської на українську.

"Це допоможе швидше їх аналізувати та імплементувати. І навпаки - українське законодавство тепер може бути перекладене мовами країн ЄС", - розповіли в Мінцифри.

Варто зауважити, що це для України є важливим стратегічним кроком, який сприятиме переговорам щодо членства в Євросоюзі.

"Все це стало можливим у межах участі в програмі ЄС "Цифрова Європа", до якої Україна долучилася у 2022 році.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховній раді рекомендують внести зміни до положення про паспорт громадянина України. Зміни необхідні для документа старого зразка, де відомості записані двома мовами - українською та російською.

Окрім цього депутати Верховної Ради пропонують розширити перелік мов, які може використовувати бізнес для обслуговування споживачів.

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