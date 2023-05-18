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Украинский язык официально внесен в систему переводов eTranslation. Что это значит

Новина українською →
Украина, Четверг 18 мая 2023 22:42
Украинский язык официально внесен в систему переводов eTranslation. Что это значит Фото: украинский язык официально внесен в систему переводов eTranslation (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинский язык официально внесли в систему переводов Европейской комиссии – eTranslation. Это сервис для перевода текстов и официальных документов на 24 языка ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.

Как отметили в ведомстве, благодаря этому украинцы смогут переводить законодательные акты ЕС с английского на украинский.

"Это поможет быстрее их анализировать и имплементировать. И наоборот – украинское законодательство теперь может быть переведено на языки стран ЕС", - рассказали в Минцифре.

Стоит отметить, что это для Украины важный стратегический шаг, который будет способствовать переговорам по членству в Евросоюзе.

"Все это стало возможным в рамках участия в программе ЕС "Цифровая Европа"", к которой Украина присоединилась в 2022 году.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Верховной Раде рекомендуют внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины. Изменения необходимы для документа старого образца, где сведения записаны на двух языках - украинском и русском.

Кроме того, депутаты Верховной Рады предлагают расширить перечень языков, которые может использовать бизнес для обслуживания потребителей.

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