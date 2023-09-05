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Українську критичну інфраструктуру атакували хакери, які пов'язані зі спецслужбами РФ

Фото: Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Дмитро Браславський

Хакерське угрупування АРТ28 намагалося атакувати об'єкт критичної енергетичної інфраструктури України. Його пов’язують зі спецслужбами Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксувала та дослідила цільову кібератаку угрупування АРТ28 на об'єкт критичної енергетичної інфраструктури України", - йдеться у повідомленні.

У чому полягала суть кібератаки

Реалізувати задум зловмисники планували за допомогою розповсюдження повідомлення електронної пошти з підробленою адресою відправника та посиланням на zip-архів, відкриття якого зрештою могло дати хакерам доступ до систем організації та її даних.

Фахівці звертають увагу, що кібератаку здійснювали із використанням легітимних сервісів (зокрема, Mockbin) та функціоналу штатних програм. Детальний аналіз ланцюга ураження, подробиці дослідження атаки, та як вдалося їй запобігти - на сайті CERT-UA.

Що відомо про хакерів

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомляє, що хакери угрупування АРТ28 (також відоме як Pawn Storm, Fancy Bear, BlueDelta), яке низка дослідників пов'язують зі спецслужбами РФ, часто спрямовують свої зусилля проти України:

  • У липні 2023 року CERT-UA виявила кібератаку АРТ28, спрямовану на викрадення даних українців для входу в поштові сервіси;
  • У червні завдяки співпраці з Recorded Future виявили шпигунську кампанію проти українських організацій;
  • А у квітні кіберзловмисники намагалися атакувати держоргани України фейковими "оновленнями операційної системи".

Спроби кібератак на ЗСУ

Раніше Служба безпеки України повідомила, що українські кіберфахівці запобігли спробі російських спецслужб проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ.

Після початку повномасштабної війни російські хакери неодноразово здійснювали кібератаки на українські держоргани і не тільки.

Зокрема, під удар потрапляли і країни-союзники України. У січні хакери РФ намагалися атакувати Німеччину після того, як вона вирішила передати нашій країні танки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяКібератака