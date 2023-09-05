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Украинскую критическую инфраструктуру атаковали хакеры, которые связаны со спецслужбами РФ

Фото: Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Хакерская группировка АРТ28 пыталась атаковать объект критической энергетической инфраструктуры Украины. Ее связывают со спецслужбами России.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины.

"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, зафиксировала и исследовала целевую кибератаку группировки АРТ28 на объект критической энергетической инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

В чем заключалась суть кибератаки

Реализовать замысел злоумышленники планировали с помощью распространения сообщения электронной почты с поддельным адресом отправителя и ссылкой на zip-архив, открытие которого в конце концов могло дать хакерам доступ к системам организации и ее данным.

Специалисты обращают внимание на то, что кибератаку осуществляли с использованием легитимных сервисов (в частности, Mockbin) и функционала штатных программ. Подробный анализ цепи поражения, подробности исследования атаки, и как удалось ее предотвратить - на сайте CERT-UA.

Что известно о хакерах

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщает, что хакеры группировки АРТ28 (также известной как Pawn Storm, Fancy Bear, BlueDelta), которую ряд исследователей связывают со спецслужбами РФ, часто направляют свои усилия против Украины:

  • В июле 2023 года CERT-UA обнаружила кибератаку АРТ28, направленную на похищение данных украинцев для входа в почтовые сервисы;
  • В июне благодаря сотрудничеству с Recorded Future обнаружили шпионскую кампанию против украинских организаций;
  • А в апреле киберзлоумышленники пытались атаковать госорганы Украины фейковыми "обновлениями операционной системы".

Попытки кибератак на ВСУ

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что украинские киберспециалисты предотвратили попытку российских спецслужб проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ.

После начала полномасштабной войны российские хакеры не раз осуществляли кибератаки на украинские госорганы и не только.

В частности, под удар попадали и страны-союзники Украины. В январе хакеры РФ пытались атаковать Германию после того, как она решила передать нашей стране танки.

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