Українську авіацію реформують за стандартами НАТО: у ПС створять підрозділи типу "крило"

Україна готує довгострокові зміни у військовій авіації. До 2035 року Повітряні сили планують перейти до нової організаційної моделі, яка передбачає створення авіаційних підрозділів типу "крило" та універсальних авіаційних баз.

Про це в подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За словами Ігната, стратегія розвитку Повітряних сил уже визначена до 2035 року. Документ охоплює майбутню організаційну структуру, типи озброєння та загальну модель функціонування авіації після війни.

Одним із передбачених кроків стане створення авіаційних підрозділів типу "крило".

"Наприклад, учора ми вже представили на Facebook сторінку 107-мого авіаційного крила F-16, які будуть, можливо, публікувати якісь матеріали про свою роботу", - додав речник ПС.

Окрему увагу приділять авіаційним базам. Їх планують створювати на базі оперативних аеродромів, які Україна використовує під час війни. Такі об'єкти мають бути пристосовані для приймання та обслуговування різних типів літаків.

Нині інфраструктура окремих аеродромів значною мірою орієнтована на конкретні апарати. Наприклад, на аеродромі в Івано-Франківську основним типом літака є МіГ-29, під який організували необхідне технічне забезпечення.

У майбутньому авіаційні бази мають бути універсальнішими, щоб їх можна було використовувати для різних моделей бойових літаків. Як пояснив Ігнат, такий підхід відповідає стандартам НАТО.

Чи модернізуватимуть українські F-16

Паралельно Україна працює над розвитком наявного авіапарку. Зокрема, під час зустрічей українського керівництва з представниками американської компанії Lockheed Martin обговорювали можливості покращення характеристик винищувачів F-16, які вже перебувають на озброєнні Повітряних сил.

Україна отримала літаки модифікації Block 15, які до цього вже використовувалися іншими країнами. Їхній ресурс не безмежний, а через інтенсивну бойову роботу потреба в ремонті та відновленні зростає.

чив, що протягом останніх місяців українські винищувачі активно залучають до перехоплення російських безпілотників. За його словами, за попередній місяць Повітряні сили мали справу приблизно з 3,5 тисячі реактивних цілей.

У таких умовах співпраця з виробником може допомогти відновлювати літаки, проводити їхню модернізацію та підвищувати ефективність уже наявної техніки.

Водночас бажаним варіантом для українських пілотів залишаються новіші модифікації F-16 - Block 70/72. Як пояснив представник Повітряних сил, ці винищувачі дали б змогу впевненіше протистояти російським Су-35.

Коли Україна може отримати Gripen

Ще одним напрямком розвитку бойової авіації є шведські винищувачі Gripen. За словами Ігната, українські пілоти активно обговорюють ці літаки, зокрема через відносно невисоку вартість експлуатації та невибагливість в обслуговуванні.

Спочатку Україна може отримати Gripen попередніх модифікацій C/D. Водночас шведська компанія Saab працює над новішою версією Gripen E, яка, за оцінкою Ігната, має хороші характеристики.

Такі літаки розглядають і з огляду на потребу протидіяти російським керованим авіабомбам. Проте їхнє можливе надходження залежить від подальших домовленостей і не скасовує потреби підтримувати технічний стан літаків, які вже використовують українські військові.