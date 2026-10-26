Украинскую авиацию реформируют по стандартам НАТО: в ПС создадут подразделения типа "крыло"

Украина готовит долгосрочные изменения военной авиации. К 2035 году Воздушные силы планируют перейти к новой организационной модели, которая предусматривает создание авиационных подразделений типа "крыло" и универсальных авиационных баз.

Об этом в подкасте РБК-Украина "ЭТО БАЗА" заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По словам Игнатия, стратегия развития Воздушных сил уже определена до 2035 года. Документ включает будущую организационную структуру, типы вооружения и общую модель функционирования авиации после войны.

Одним из предусмотренных шагов станет создание авиационных подразделений типа "крыло".

"Например, вчера мы уже представили на Facebook страницу 107-го авиационного крыла F-16, которые будут, возможно, публиковать какие-то материалы о своей работе", - добавил представитель ПС.

Отдельное внимание будет уделено авиационным базам. Их планируют создавать на базе оперативных аэродромов, используемых Украиной во время войны. Такие объекты должны быть адаптированы для приема и обслуживания различных типов самолетов.

В настоящее время инфраструктура отдельных аэродромов в значительной степени ориентирована на конкретные аппараты. К примеру, на аэродроме в Ивано-Франковске основным типом самолета является МиГ-29, под который организовали необходимое техническое обеспечение.

В будущем авиационные базы должны быть более универсальными, чтобы их можно было использовать для разных моделей боевых самолетов. Как пояснил Игнат, такой подход отвечает стандартам НАТО.

Будут ли модернизировать украинские F-16

Параллельно Украина работает над развитием существующего авиапарка. В частности, в ходе встреч украинского руководства с представителями американской компании Lockheed Martin обсуждали возможности улучшения характеристик истребителей F-16, уже находящихся на вооружении Воздушных сил.

Украина получила самолеты модификации Block 15, которые ранее уже использовались другими странами. Их ресурс не безграничен, а из-за интенсивной боевой работы потребность в ремонте и восстановлении растет.

чил, что в последние месяцы украинские истребители активно привлекают к перехвату российских беспилотников. По его словам, за предыдущий месяц Воздушные силы имели дело примерно с 3,5 тысяч реактивных целей.

В таких условиях сотрудничество с производителем может помочь восстанавливать самолеты, проводить их модернизацию и повышать эффективность имеющейся техники.

В то же время желаемым вариантом для украинских пилотов остаются более модные модификации F-16 - Block 70/72. Как пояснил представитель Воздушных сил, эти истребители позволили бы более уверенно противостоять российским Су-35.

Когда Украина может получить Gripen

Еще одним направлением развития боевой авиации являются шведские истребители Gripen. По словам Игната, украинские пилоты активно обсуждают эти самолеты, в частности, из-за относительно невысокой стоимости эксплуатации и неприхотливости в обслуживании.

Первоначально Украина может получить Gripen предварительных модификаций C/D. В то же время шведская компания Saab работает над более поздней версией Gripen E, которая, по оценке Игната, имеет хорошие характеристики.

Такие самолеты рассматривают и с учетом необходимости противодействовать российским управляемым авиабомбам. Однако их возможное поступление зависит от дальнейших договоренностей и не отменяет необходимости поддерживать техническое состояние самолетов, которые уже используются украинскими военными.