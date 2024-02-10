Українському зерновому коридору вже півроку. Кубраков назвав обсяги експорту

Понад 22 мільйонів тонн вантажів різної номенклатури було експортовано з початку роботи тимчасового коридору Чорним морем. З серпня ним скористалися понад 700 суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

"Понад 22 мільйонів тонн за півроку - не межа. Модернізація як самих портів, так і супутньої інфраструктури - мережі автомобільних доріг та залізниці - при належній безпековій складовій дозволить збільшити обсяги щонайменше на чверть", - повідомив Кубраков.

Він також зауважив, що перевалка йде з трьох портів Великої Одеси - "Чорноморська", "Одеси" та "Південного".

"Вночі вони знов були атаковані російськими дронами. На жаль, маємо пошкодження інфраструктури для перевалки й знищене зерно", - повідомив міністр.

Загалом, за словами міністра, з 18 липня (останнього дня роботи “зернового коридору”, - ред.) в результаті атак РФ на морські порти України пошкоджено майже 200 об’єктів портової інфраструктури, постраждало понад 26 цивільних осіб.

"Водночас, портовики досить швидко відновлюються. Сьогодні побачив це на власні очі. Мало того, щодня збільшують обсяги перевалки. Про це, а також про перспективи функціонування обговорили на нарадах у трьох ключових портах України", - повідомив Кубраков.

Фото: обсяги експорту тимчасовим коридором (facebook.com/oleksandr.kubrakov)

"Зерновий коридор"

Нагадаємо, у середині липня Росія вийшла із "зернової угоди", яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем. Після цього Україна прийняла рішення відновити експорт без поновлення участі країни-терориста. Росіяни всіляко намагаються перешкоджати роботі "зернового коридору", у тому ж числі ударами по портах й інфраструктурі.

Вже в серпні Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден. Маршрути передусім призначені для виходу суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

Як розповідав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, станом на 4 грудня тимчасовим коридором вже пройшло 200 суден. Вони експортували понад 7 млн тонн вантажів з одеських портів. Зараз ця цифра значно більша.

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