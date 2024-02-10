Украинскому зерновому коридору уже полгода. Кубраков назвал объемы экспорта

Более 22 миллионов тонн грузов различной номенклатуры было экспортировано с начала работы временного коридора по Черному морю. С августа им воспользовались более 700 судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

"Более 22 миллионов тонн за полгода - не предел. Модернизация как самих портов, так и сопутствующей инфраструктуры - сети автомобильных дорог и железной дороги - при надлежащей составляющей безопасности позволит увеличить объемы минимум на четверть", - сообщил Кубраков.

Он также отметил, что перевалка идет из трех портов Большой Одессы - "Черноморского", "Одессы" и "Южного".

"Ночью они вновь были атакованы российскими дронами. К сожалению, имеем повреждения инфраструктуры для перевалки и уничтоженное зерно", - сообщил министр.

В целом, по словам министра, с 18 июля (последнего дня работы "зернового коридора", - ред.) в результате атак РФ на морские порты Украины повреждено почти 200 объектов портовой инфраструктуры, пострадало более 26 гражданских лиц.

"В то же время, портовики достаточно быстро восстанавливаются. Сегодня увидел это собственными глазами. Мало того, ежедневно увеличивают объемы перевалки. Об этом, а также о перспективах функционирования обсудили на совещаниях в трех ключевых портах Украины", - сообщил Кубраков.

Фото: объемы экспорта временным коридором (facebook.com/oleksandr.kubrakov)

"Зерновой коридор"

Напомним, в середине июля Россия вышла из "зернового соглашения", которое позволяло экспортировать украинское зерно Черным морем. После этого Украина приняла решение возобновить экспорт без возобновления участия страны-террориста. Россияне всячески пытаются препятствовать работе "зернового коридора", в том же числе ударами по портам и инфраструктуре.

Уже в августе Украина открыла временные коридоры гражданских торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Как рассказывал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, по состоянию на 4 декабря временным коридором уже прошли 200 судов. Они экспортировали более 7 млн. тонн грузов из одесских портов. Сейчас эта цифра гораздо больше.

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