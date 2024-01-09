В українському полоні перебуває щонайменше 41 військовий РФ з окупованого Криму

Сили оборони взяли у полон щонайменше 41 російського військового з тимчасово окупованого Криму. Більшість з них, ймовірно, є громадянами України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook представництва президента України в АР Крим.
"Підтверджено взяття в полон щонайменше 41 військовослужбовців РФ з окупованого Криму, більшість з яких, ймовірно, є громадянами України", - йдеться в повідомленні.
Також у представництві зазначили, що у Криму відбулися поховання щонайменше 632 солдатів російської армії. 475 із них, ймовірно, були громадянами України.
Водночас кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без висвітлення.
Нагадаємо, що 3 січня між Україною та Росією пройшов найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. Україні вдалося повернути додому 230 захисників
Цей обмін полоненими пройшов після тривалої паузи. Росія довго блокувала процес обміну.
Зазначимо, що це вже 49-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та перший у 2024 році. Наразі Україні вдалося повернути додому 2828 захисників.
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