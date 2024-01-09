В украинском плену находится по меньшей мере 41 военный РФ из оккупированного Крыма

"Подтверждено пленение по меньшей мере 41 военнослужащих РФ из оккупированного Крыма, большинство из которых, вероятно, являются гражданами Украины", - говорится в сообщении.

Также в представительстве отметили, что в Крыму состоялись захоронения не менее 632 солдат русской армии. 475 из них, вероятно, были гражданами Украины.

В то же время количество захоронений может быть больше, поскольку значительная часть происходит без освещения.

Обмен пленными

Напомним, что 3 января между Украиной и Россией прошел самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. Украине удалось вернуть домой 230 защитников

Этот обмен пленными прошел после продолжительной паузы. Россия долго блокировала процесс обмена.

Это уже 49-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России в Украину и первый в 2024 году. В настоящее время Украине удалось вернуть домой 2828 защитников.