Українському дубляжу бути: з законопроекту про англійську мову прибрали вимогу щодо фільмів

Заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук зазначила, що комітет одноголосно рекомендував парламенту підтримати у першому читанні законопроєкт № 9432, який визначає англійську мовою міжнародного спілкування в Україні.

"Ми з колегами неодноразово консультувалися з громадськими організаціями та експертами про ризики законопроєкту в питанні захисту української мови. Саме тому ми вилучили вимогу про обов’язкову демонстрацію без українського дубляжу фільмів, мовою оригіналу яких є англійська", - написала Кравчук.

За її словами, саме у такій версії законопроєкт потрапить на розгляд до сесійної зали. Решта дискусії буде до другого читання.

Англійська мова в Україні

Раніше ми повідомляли, що Кабмін готує законопроект, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування в Україні. Також уряд наразі напрацьовує рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих.