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Украинскому дубляжу быть: из законопроекта об английском языке убрали требование к фильмам

Фото: заместитель председателя фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Комитет Верховной Рады убрал из законопроекта о внедрении английского в Украине требование демонстрировать иностранные фильмы без украинского дубляжа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партии "Слуга Народа".

Заместитель председателя фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук отменила, что комитет единогласно рекомендовал парламенту поддержать в первом чтении законопроект №9432, определяющий английский язык международного общения в Украине.

"Мы с коллегами неоднократно консультировались с общественными организациями и экспертами о рисках законопроекта в вопросе защиты украинского языка. Именно поэтому мы изъяли требование об обязательной демонстрации без украинского дубляжа фильмов, языком оригинала которых является английский", - написала Кравчук.

По ее словам, именно в такой версии законопроект попадет на рассмотрение в сессионный зал. Остальные дискуссии будут до второго чтения.

Английский язык в Украине

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский предлагает официально закрепить статус английского как языка международного общения. Среди прочего обяжут понимать и разговаривать по-английски чиновников, полицию и прокуроров, а иностранное кино начнут показывать без украинского дубляжа.

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