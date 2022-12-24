Українському бізнесу потрібен "план Маршалла" та державна підтримка, - Риженков

Для того, щоб українська промисловість почала швидко розвиватися після перемоги, потрібні кілька факторів. Насамперед - вирішення логістичних проблем, активна державна підтримка, а також сприяння з боку Євросоюзу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на генерального директора групи "Метінвест" Юрія Риженкова в інтерв'ю НВ .

"Для відновлення української економіки будуть потрібні зусилля держави та бізнесу. Україні потрібний власний план Маршалла, який розробляли для відновлення Європи після Другої світової війни", - наголосив Риженков.

За його словами, зараз переговори із західними партнерами ведуться переважно про відновлення державних підприємств, тоді як приватні компанії України також потребують підтримки.

"Без уваги залишається відновлення приватного сектору, надання позик бізнесу для відновлення активів та запуску виробництва. Це нас дуже непокоїть", - зізнався Риженков.

Він також висловив упевненість, що вже зараз Україна має спрямувати зусилля, аби зберегти виробничий потенціал гірничо-металургійного комплексу.

"Цієї галузі потрібна державна підтримка. У першу чергу - вирішення логістичних проблем: розблокування морських портів, збільшення пропускної спроможності залізничних прикордонних переходів та зменшення тарифів на залізничні перевезення. До того ж, на собівартість продукції значно впливають дорогі електроенергія і газ, а також висока рента на видобуток залізняку", - перерахував він.

На його думку, Євросоюз піде назустріч Україні і знизить екологічні вимоги, які, враховуючи воєнний стан, наша країна виконати не може.

"Ми сподіваємося, що Україна, враховуючи величезні збитки, завдані російськими окупантами, отримає особливі умови застосування Carbon Border Adjustment Measure (СВАМ, екологічний податок на імпорт до країн Євросоюзу, - ред.). Інакше він стане ще одним бар'єром між Україною та ЄС", - резюмував Риженков.