UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українського посла викликали до МЗС Ізраїлю після критики політики країни

Фото: посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука викликали до Міністерства закордонних справ Ізраїлю після його нещодавньої критики політики країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Корнійчука має прибути до МЗС Ізраїлю 3 липня.

Зазначається, що зустріч відбудеться з керівником Управління зі стратегічних питань Алізою Бен-Нун.

Критика політики Ізраїлю

Нещодавно посольство Ізраїлю в Україні розкритикувало Єрусалим за проросійську позицію. Зокрема, зазначалося, що ізраїльський уряд успішно провів два раунди політичних переговорів на високому рівні з МЗС Росії та домовився про створення ще однієї російської дипломатичної місії в Єрусалимі.

Там також заявили, що заяви прем'єра Беньяміна Нетаньягу завжди були спрямовані на виправдання бездіяльності держави в наданні оборонної допомоги Україні.

При цьому Ізраїль неодноразово закликали передати Україні допомогу для боротьби з іранськими "Шахедами".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльИерусалимЕвгений Корнийчук