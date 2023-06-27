RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинского посла вызвали в МИД Израиля после критики политики страны

Фото: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука вызвали в Министерство иностранных дел Израиля после его недавней критики политики страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Корнейчук должен прибыть в МИД Израиля 3 июля.

Встреча состоится с руководителем Управления по стратегическим вопросам Ализой Бен-Нун.

Критика политики Израиля

Недавно посольство Израиля в Украине раскритиковало Иерусалим за пророссийскую позицию. В частности, отмечалось, что израильское правительство успешно провело два раунда политических переговоров на высоком уровне с МИД России и договорилось о создании еще одной российской дипломатической миссии в Иерусалиме.

Там также заявили, что заявления премьера Беньямина Нетаньяху всегда были направлены на оправдание бездействия государства в оказании оборонной помощи Украине.

При этом Израиль неоднократно призывали передать Украине помощь в борьбе с иранскими "Шахедами".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильИерусалимЕвгений Корнийчук