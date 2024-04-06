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З українського порту вийшло судно з рекордним обсягом вантажу (фото)

Фото: з українського порту вийшло судно з рекордним обсягом вантажу (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Наталія Юрченко

З порту "Південний" вийшло судно CAPTAIN LEONIDAS з рекордним обсягом вантажу. Це найбільше судно, яке заходило в українські порти після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова у Facebook.

Судно CAPTAIN LEONIDAS під прапором Панами вийшло з порту з рекордними 195,7 тисячами тонн української продукції. Довжина цього судна становить 300 метрів, ширина - 50 метрів, дедвейт - понад 203 тисячі тонн.

Станом на 6 квітня українським експортним коридором було транспортовано понад 36 млн тонн вантажів. Як зазначив Кубраков, це вище за показники "зернової ініціативи" за рік існування.

За його словами, українським коридором пройшло вже 1286 суден, які експортували 25 млн тонн агропродукції до країн Азії, Африки та Європи. Наразі на вхід до портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" очікують 135 судна, які мають експортувати 4 млн тонн вантажів.

 

Фото: з українського порту вийшло судно з рекордним обсягом вантажу (facebook.com/oleksandr.kubrakov)

 

Український коридор

Після виходу Росії з "зернової угоди" в липні минулого року було створено спеціальний морський коридор, зокрема, для захисту зерна, що надходить з портів. За даними ВМС, робота коридору вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення Росії.

За даними НБУ, припинення роботи "зернового коридору" у липні 2023 року буде повністю компенсовано поставками продовольства новим морським маршрутом, який був відкритий у серпні.

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Порт ПівденнийОлександр Кубраков