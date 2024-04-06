З українського порту вийшло судно з рекордним обсягом вантажу (фото)

Судно CAPTAIN LEONIDAS під прапором Панами вийшло з порту з рекордними 195,7 тисячами тонн української продукції. Довжина цього судна становить 300 метрів, ширина - 50 метрів, дедвейт - понад 203 тисячі тонн.

Станом на 6 квітня українським експортним коридором було транспортовано понад 36 млн тонн вантажів. Як зазначив Кубраков, це вище за показники "зернової ініціативи" за рік існування.

За його словами, українським коридором пройшло вже 1286 суден, які експортували 25 млн тонн агропродукції до країн Азії, Африки та Європи. Наразі на вхід до портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" очікують 135 судна, які мають експортувати 4 млн тонн вантажів.

Фото: з українського порту вийшло судно з рекордним обсягом вантажу (facebook.com/oleksandr.kubrakov)