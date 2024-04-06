Из украинского порта вышло судно с рекордным объемом груза (фото)

Судно CAPTAIN LEONIDAS под флагом Панамы вышло из порта с рекордными 195,7 тысячи тонн украинской продукции. Длина этого судна составляет 300 метров, ширина - 50 метров, дедвейт - более 203 тысяч тонн.

По состоянию на 6 апреля по украинскому экспортному коридору было транспортировано более 36 млн тонн грузов. Как отметил Кубраков, это выше показателей "зерновой инициативы" за год существования.

По его словам, по украинскому коридору прошло уже 1286 судов, которые экспортировали 25 млн тонн агропродукции в страны Азии, Африки и Европы. Вход в порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный" ожидают 135 судна, которые должны экспортировать 4 млн тонн грузов.

Фото: из украинского порта вышло судно с рекордным объемом груза (facebook.com/oleksandr.kubrakov)