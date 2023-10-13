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Українського екс-розвідника підозрюють у держзраді через заклики до співпраці з РФ

Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Колишній кадровий український розвідник перейшов на бік РФ і закликає до співпраці з окупантами. Йому повідомили підозру в держзраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Займається підривною діяльністю вже 10 років

Екс-правоохоронець до квітня 2014 року працював у розвідувальному органі України. Володіючи відповідними фаховими навичками, досвідом і спеціальними знаннями у сфері проведення інформаційних операцій, з 2013 по 2023 рік він допомагав державі-агресору в проведенні підривної діяльності проти України.

Координуючи свої дії з представниками РФ, він здійснював інформаційну діяльність під псевдонімом і вигаданою легендою незалежного аналітика та публіциста. 

Підозрюваний поширював наративи російської пропаганди, які, починаючи з 2013 року, використовувалися вищим військово-політичним керівництвом РФ.

Колишній розвідник утік до Росії

У 2015 році екс-розвідник виїхав до РФ, де продовжив співпрацю з ворогом. 

Фото: Зрадник (facebook.com/pgo.gov.ua)

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, підозрюваний не припинив свою підривну діяльність, а й надалі систематично поширював російські наративи: виправдовував дії збройних сил РФ, закликав громадян України співпрацювати з окупантами та вчиняти дії з метою ліквідації української держави.

Зрадник вигадав маніпулятивні інформпродукти

Використовуючи відомі прийоми інформаційних операцій, зокрема, маніпулятивний виклад історичних фактів, спотворення причинно-наслідкових зв'язків, посилання на недостовірні дані, підозрюваний створив і розповсюдив низку інформпродуктів:

  • "Про причини неминучої перемоги Росії";
  • "Українську проблему вирішуватимуть раз і назавжди";
  • "На наших очах закривається проєкт "Ukraina";
  • "Про моральне здичавіння укропатріотів";
  • "Чому Україна ніколи не переможе";
  • "Там де мова, там неминуче з'явиться Бандера";
  • "Єдиний порятунок для українців - Росія";
  • "Україна - це безперервний кривавий спектакль".

Колишньому співробітнику розвідувального органу у вчиненні державної зради, в тому числі в умовах воєнного стану.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється ДБР. Вживаються необхідні процесуальні заходи з метою обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці продовжують виявляти зрадників в Україні

В Одесі Служба безпеки України (СБУ) затримала інформатора російського ГРУ. Щоб менше привертати до себе увагу, він "працював під прикриттям" - влаштувався у міжнародний благодійний фонд.

Також правоохоронці затримали колаборантку, яка організовувала фейковий "референдум" під час окупації Чорнобаївки (Херсонська область).

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