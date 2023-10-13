Українського екс-розвідника підозрюють у держзраді через заклики до співпраці з РФ

Колишній кадровий український розвідник перейшов на бік РФ і закликає до співпраці з окупантами. Йому повідомили підозру в держзраді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Екс-правоохоронець до квітня 2014 року працював у розвідувальному органі України. Володіючи відповідними фаховими навичками, досвідом і спеціальними знаннями у сфері проведення інформаційних операцій, з 2013 по 2023 рік він допомагав державі-агресору в проведенні підривної діяльності проти України.
Координуючи свої дії з представниками РФ, він здійснював інформаційну діяльність під псевдонімом і вигаданою легендою незалежного аналітика та публіциста.
Підозрюваний поширював наративи російської пропаганди, які, починаючи з 2013 року, використовувалися вищим військово-політичним керівництвом РФ.
У 2015 році екс-розвідник виїхав до РФ, де продовжив співпрацю з ворогом.
Фото: Зрадник (facebook.com/pgo.gov.ua)
Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, підозрюваний не припинив свою підривну діяльність, а й надалі систематично поширював російські наративи: виправдовував дії збройних сил РФ, закликав громадян України співпрацювати з окупантами та вчиняти дії з метою ліквідації української держави.
Використовуючи відомі прийоми інформаційних операцій, зокрема, маніпулятивний виклад історичних фактів, спотворення причинно-наслідкових зв'язків, посилання на недостовірні дані, підозрюваний створив і розповсюдив низку інформпродуктів:
Колишньому співробітнику розвідувального органу у вчиненні державної зради, в тому числі в умовах воєнного стану.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється ДБР. Вживаються необхідні процесуальні заходи з метою обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В Одесі Служба безпеки України (СБУ) затримала інформатора російського ГРУ. Щоб менше привертати до себе увагу, він "працював під прикриттям" - влаштувався у міжнародний благодійний фонд.
Також правоохоронці затримали колаборантку, яка організовувала фейковий "референдум" під час окупації Чорнобаївки (Херсонська область).
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