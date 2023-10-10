СБУ затримала колаборантку, яка організувала "референдум" у Чорнобаївці

Правоохоронці затримали колаборантку, яка організовувала фейковий "референдум" під час окупації Чорнобаївки (Херсонська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Про кого йде мова

Фігуранткою виявилася 36-річна мешканка Чорнобаївки, яка після захоплення селища підтримала окупантів і пішла з ними на співпрацю.

За це отримала призначення до складу створеного агресором місцевого "виборчкому" та "привілеї" щодо вільного пересування територією району.

"У лавах загарбницької установи вона виконувала вказівки Москви щодо проведення фейкового плебісциту восени 2022 року", - йдеться в повідомленні.

"Референдум" проходив під дулами автоматів

Для цього вона обходила домівки місцевих мешканців та агітувала їх взяти участь у псевдореферендумі й "проголосувати" на користь РФ.

Під час таких "рейдів" колаборантку супроводжували озброєні окупанти, які допомагали їй залякувати мешканців селища та "вибивати" з них "підписи" на підтримку Кремля.

Підозрювану затримали

Після звільнення правобережної частини Херсонської області фігурантка тривалий час переховувалася від правосуддя. Однак співробітники СБУ все одно розшукали її та затримали.

Фото: Колаборантка (facebook.com/SecurSerUkraine)

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за фактом колабораційної діяльності, вчиненої за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми.

"Референдум" на окупованих територіях

У період з 23 по 27 вересня 2022 року на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей пройшли "референдуми" про входження до складу РФ.

У квітні в Херсонській області затримали жінку, яка допомагала РФ проводити "референдум".

У травні повідомлялось, що чоловік допомагав окупантам проводити "референдуму" у Херсонській області. Його засудили до 5 років тюрми за колабораційну діяльність.