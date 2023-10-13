Украинского экс-разведчика подозревают в госизмене из-за призывов к сотрудничеству с РФ

Занимается взрывной деятельностью уже 10 лет

Экс-правоохранитель до апреля 2014 года работал в разведывательном органе Украины. Обладая соответствующими профессиональными навыками, опытом и специальными знаниями в сфере проведения информационных операций, с 2013 по 2023 год он помогал государству-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины.

Координируя свои действия с представителями РФ, он осуществлял информационную деятельность под псевдонимом и вымышленной легендой независимого аналитика и публициста.

Подозреваемый распространял нарративы российской пропаганды, которые, начиная с 2013 года, использовались высшим военно-политическим руководством РФ.

Бывший разведчик сбежал в Россию

В 2015 году экс-разведчик выехал в РФ, где продолжил сотрудничество с врагом.

Фото: Предатель (facebook.com/pgo.gov.ua)

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины, подозреваемый не прекратил свою подрывную деятельность, но и в дальнейшем систематически распространял российские нарративы: оправдывал действия вооруженных сил РФ, призывал граждан Украины сотрудничать с оккупантами и совершать действия с целью ликвидации украинского государства.

Предатель придумал манипулятивные информпродукты

Используя известные приемы информационных операций, в частности, манипулятивное изложение исторических фактов, искажение причинно-следственных связей, ссылку на недостоверные данные, подозреваемый создал и распространил ряд информпродуктов:

"О причинах неизбежной победы России";

"Украинскую проблему будут решать раз и навсегда";

"На наших глазах закрывается проект "Ukraina";

"О моральном одичании укропатриотов";

"Почему Украина никогда не победит";

"Там где язык, там неизбежно появится Бандера";

"Единственное спасение для украинцев - Россия";

"Украина - это непрерывный кровавый спектакль".

Бывшему сотруднику разведывательного органа в совершении государственной измены, в том числе в условиях военного положения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и осуществляется ГБР. Принимаются необходимые процессуальные меры с целью избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители продолжают выявлять предателей в Украине

В Одессе Служба безопасности Украины (СБУ) задержала информатора российского ГРУ. Чтобы меньше привлекать к себе внимание, он "работал под прикрытием" - устроился в международный благотворительный фонд.

Также правоохранители задержали коллаборантку, которая организовывала фейковый "референдум" во время оккупации Чернобаевки (Херсонская область).