Украинского экс-разведчика подозревают в госизмене из-за призывов к сотрудничеству с РФ

Бывший кадровый украинский разведчик перешел на сторону РФ и призывает к сотрудничеству с оккупантами. Ему сообщили подозрение в госизмене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Экс-правоохранитель до апреля 2014 года работал в разведывательном органе Украины. Обладая соответствующими профессиональными навыками, опытом и специальными знаниями в сфере проведения информационных операций, с 2013 по 2023 год он помогал государству-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины.
Координируя свои действия с представителями РФ, он осуществлял информационную деятельность под псевдонимом и вымышленной легендой независимого аналитика и публициста.
Подозреваемый распространял нарративы российской пропаганды, которые, начиная с 2013 года, использовались высшим военно-политическим руководством РФ.
В 2015 году экс-разведчик выехал в РФ, где продолжил сотрудничество с врагом.
Фото: Предатель (facebook.com/pgo.gov.ua)
После полномасштабного вторжения России на территорию Украины, подозреваемый не прекратил свою подрывную деятельность, но и в дальнейшем систематически распространял российские нарративы: оправдывал действия вооруженных сил РФ, призывал граждан Украины сотрудничать с оккупантами и совершать действия с целью ликвидации украинского государства.
Используя известные приемы информационных операций, в частности, манипулятивное изложение исторических фактов, искажение причинно-следственных связей, ссылку на недостоверные данные, подозреваемый создал и распространил ряд информпродуктов:
Бывшему сотруднику разведывательного органа в совершении государственной измены, в том числе в условиях военного положения.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и осуществляется ГБР. Принимаются необходимые процессуальные меры с целью избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.
В Одессе Служба безопасности Украины (СБУ) задержала информатора российского ГРУ. Чтобы меньше привлекать к себе внимание, он "работал под прикрытием" - устроился в международный благотворительный фонд.
Также правоохранители задержали коллаборантку, которая организовывала фейковый "референдум" во время оккупации Чернобаевки (Херсонская область).
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