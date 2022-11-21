Українсько-ізраїльська медична місія FRIDA доставила до Херсона 15 тонн гумдопомоги

За його словами, після майже дев'яти місяців російської окупації Херсон перебуває на порозі гуманітарної катастрофи. Ситуація ускладнюється ще й повною руйнацією медичної інфраструктури, а також настанням холодів.

"Місія FRIDA серед перших прийшла на допомогу херсонцям. Волонтери-медики прибули не тільки для доставки в місто гуманітарного вантажу, а й для надання медичної допомоги постраждалим і хворим мешканцям міста", - зазначив він.

Лікарі-експерти здійснювали амбулаторний прийом, проводили первинне обстеження, призначали необхідне лікування.

Крім того, найближчим часом місією FRIDA спільно з Херсонською обласною військовою адміністрацією буде запущено постійнодіючу програму для херсонців щодо прийому пацієнтів та забезпечення їх необхідними медикаментами.