Украинско-израильская медицинская миссия FRIDA доставила в Херсон 15 тонн гумпомощи

По его словам, после почти девяти месяцев российской оккупации Херсон находится на пороге гуманитарной катастрофы. Ситуация осложняется еще и полным разрушением медицинской инфраструктуры, а также наступлением холодов.

"Миссия FRIDA в числе первых пришла на помощь херсонцам. Волонтеры-медики прибыли не только для доставки в город гуманитарного груза, но и для оказания медицинской помощи пострадавшим и больным жителям города", - отметил он.

Врачи-эксперты осуществляли амбулаторный прием, проводили первичное обследование, назначали необходимое лечение.

Кроме того в ближайшее время миссией FRIDA совместно с Херсонской областной военной администрацией будет запущена постоянно действующая программа для херсонцев по приему пациентов и обеспечению их необходимыми медикаментами.