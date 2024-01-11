UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Український "зерновий коридор" вийшов на свої довоєнні потужності, - ВМС

Фото: український "зерновий коридор" вийшов на свої довоєнні потужності (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Робота українського "зернового коридору" вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення Росії. Ним пройшли вже 500 суден і понад 10 млн тонн вантажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Переважна більшість вантажів - це збіжжя, якого так не вистачає на так званому глобальному Півдні. А що стосується його (зернового коридору - ред.) роботи, то він фактично вийшов на свої потужності до повномасштабного вторгнення. Ми вже перетнули межу у 500 суден і понад 10 млн тонн вантажів", - розповів Плетенчук.

За словами речника ВМС, сказати, що "зернова угода" - це альтернатива українському коридору, не варто, адже кількість вантажів говорить сама за себе.

"Зерновий коридор"

Нагадаємо, у середині липня Росія вийшла із "зернової угоди", яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем. Після цього Україна прийняла рішення відновити експорт без поновлення участі країни-терориста. Росіяни всіляко намагаються перешкоджати роботі "зернового коридору", у тому ж числі ударами по портах й інфраструктурі.

Вже в серпні Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден. Маршрути передусім призначені для виходу суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

Як розповідав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, станом на 4 грудня тимчасовим коридором вже пройшло 200 суден. Вони експортували понад 7 млн тонн вантажів з одеських портів. Зараз ця цифра значно більша.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
зерновий коридорВМС УкраїниВійна Росії проти України