Украинский "зерновой коридор" вышел на свои довоенные мощности, - ВМС

"Подавляющее большинство грузов - это зерно, которого так не хватает на так называемом глобальном Юге. А что касается его (зернового коридора - ред.) работы, то он фактически вышел на свои мощности до полномасштабного вторжения. Мы уже пересекли границу в 500 судов и более 10 млн тонн грузов", - рассказал Плетенчук.

По словам спикера ВМС, сказать, что "зерновое соглашение" - это альтернатива украинскому коридору, не стоит, ведь количество грузов говорит само за себя.

"Зерновой коридор"

Напомним, в середине июля Россия вышла из "зернового соглашения", позволявшего экспортировать украинское зерно Черным морем. После этого Украина приняла решение возобновить экспорт без возобновления участия страны-террориста. Россияне всячески пытаются препятствовать работе "зернового коридора", в том числе ударами по портам и инфраструктуре.

Уже в августе Украина открыла временные коридоры гражданских торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Как рассказывал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, по состоянию на 4 декабря временным коридором уже прошли 200 судов. Они экспортировали более 7 млн. тонн грузов из одесских портов. Сейчас эта цифра гораздо больше.