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Український захисник за день знищив вісім одиниць техніки РФ (відео)

Фото: український захисник за день знищив вісім одиниць техніки РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Український захисник за день знищив вісім одиниць техніки ворога. За це військовий отримав звання Героя України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію TV.

Військовослужбовець ЗСУ Андрій за час служби знищив 25 російських танків та іншої броньованої техніки.

Він встановив рекорд - за день захисник "відмінусував" вісім одиниць бронетехніки окупантів. За це він отримав звання Героя України.

Андрій розповів, що під час свого першого виходу він уразив російський танк Т-90 з "Джавеліна". Тепер український воїн мріє збити російський гелікоптер.

 

Втрати Росії у війні проти України

Росія приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 394 тисячі окупантів. 

Британська розвідка вважає, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійну армію.

За даними ГУР, Росія вербує на війну проти України сирійців, їм видають паспорти за прискореною процедурою. До схеми рекрутингу причетні турфірми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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