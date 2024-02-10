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Украинский защитник за день уничтожил восемь единиц техники РФ (видео)

Фото: украинский защитник за день уничтожил восемь единиц техники РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинский защитник за день уничтожил восемь единиц техники противника. За это военный получил звание Героя Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию TV.

Военнослужащий ВСУ Андрей за время службы уничтожил 25 российских танков и другой бронированной техники.

Он установил рекорд - за день защитник "отминусировал" восемь единиц бронетехники оккупантов. За это он получил звание Героя Украины.

Андрей рассказал, что во время своего первого выхода он поразил российский танк Т-90 из "Джавелина". Теперь украинский воин мечтает сбить российский вертолет.

 

Потери России в войне против Украины

Россия скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 394 тысяч оккупантов.

Британская разведка считает, что в 2023 году потери россиян выросли. По всей вероятности, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональную армию.

По данным ГУР, Россия вербует на войну против Украины сирийцев, им выдают паспорта по ускоренной процедуре. К схеме рекрутинга причастны турфирмы.

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