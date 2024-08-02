Український воротар несподівано призупинив кар'єру в 21: що трапилося

Голкіпер рівненського "Вереса" Арсеній Коркодим вимушено поставив на паузу професіональні виступи в молодому віці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
21-річний страж воріт тимчасово повісив рукавиці на цвях. Лікарі заборонили футболісту виходити на поле.
Коркодим призупинив виступи після поглиблених медичних обстежень у двох клініках столиці. Медики діагностували в голкіпера патологію. Тепер фізичні навантаження протипоказані воротарю. Нове обстеження Коркодим робитиме через півроку.
"Піти з футболу – це звучить занадто гучно. Наразі я прийняв рішення призупинити кар'єру гравця. Взимку робитиму нове обстеження. Можливо, ситуація покращиться. Щодо сприйняття такої новини – поставився до цього з розумінням. Здоров'я – найголовніше", – розповів кіпер.
Вихованець луцької "Волині" дебютував на дорослому рівні в сезоні 2020/21 у складі резервної команди. Влітку 2022-го перебрався до "Вереса". Другу половину минулої кампанії провів за першоліговий "Кремінь" з Кременчука на правах оренди.
До слова, раніше "Лівий берег" завоював місце в УПЛ у міні-турнірі.
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