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Украинский вратарь неожиданно приостановил карьеру в 21: что произошло

Фото: Арсений Коркодим в свитере "Кремня" (facebook.com/fckremin)
Автор: Антон Федорцив

Голкипер ровненского "Вереса" Арсений Коркодим вынужденно поставил на паузу профессиональные выступления в молодом возрасте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

21-летний страж ворот временно повесил перчатки на гвоздь. Врачи запретили футболисту выходить на поле.

Коркодим приостановил выступления после углубленных медицинских обследований в двух клиниках столицы. Медики диагностировали у голкипера патологию. Теперь физические нагрузки противопоказаны вратарю. Новое обследование Коркодим сделает через полгода.

"Уйти из футбола – это звучит слишком громко. Пока я принял решение приостановить карьеру игрока. Зимой буду делать новое обследование. Возможно, ситуация улучшится. Что касается восприятия такой новости – отнесся к этому с пониманием. Здоровье – самое главное", – рассказал. кипер.

Воспитанник луцкой "Волыни" дебютировал на взрослом уровне в сезоне 2020/21 в составе резервной команды. Летом 2022-го перебрался в "Верес". Вторую половину прошедшей кампании провел за перволиговый "Кремень" из Кременчуга на правах аренды.

К слову, ранее "Левый берег" завоевал место в УПЛ в мини-турнире.

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