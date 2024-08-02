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Український воротар несподівано призупинив кар'єру в 21: що трапилося

Рівне, П'ятниця 02 серпня 2024 10:29
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Український воротар несподівано призупинив кар'єру в 21: що трапилося Фото: Арсеній Коркодим у светрі "Кременя" (facebook.com/fckremin)
Автор: Антон Федорців

Голкіпер рівненського "Вереса" Арсеній Коркодим вимушено поставив на паузу професіональні виступи в молодому віці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

21-річний страж воріт тимчасово повісив рукавиці на цвях. Лікарі заборонили футболісту виходити на поле.

Коркодим призупинив виступи після поглиблених медичних обстежень у двох клініках столиці. Медики діагностували в голкіпера патологію. Тепер фізичні навантаження протипоказані воротарю. Нове обстеження Коркодим робитиме через півроку.

"Піти з футболу – це звучить занадто гучно. Наразі я прийняв рішення призупинити кар'єру гравця. Взимку робитиму нове обстеження. Можливо, ситуація покращиться. Щодо сприйняття такої новини – поставився до цього з розумінням. Здоров'я – найголовніше", – розповів кіпер.

Вихованець луцької "Волині" дебютував на дорослому рівні в сезоні 2020/21 у складі резервної команди. Влітку 2022-го перебрався до "Вереса". Другу половину минулої кампанії провів за першоліговий "Кремінь" з Кременчука на правах оренди.

До слова, раніше "Лівий берег" завоював місце в УПЛ у міні-турнірі.

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