Украинский вратарь неожиданно приостановил карьеру в 21: что произошло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

21-летний страж ворот временно повесил перчатки на гвоздь. Врачи запретили футболисту выходить на поле.

Коркодим приостановил выступления после углубленных медицинских обследований в двух клиниках столицы. Медики диагностировали у голкипера патологию. Теперь физические нагрузки противопоказаны вратарю. Новое обследование Коркодим сделает через полгода.

"Уйти из футбола – это звучит слишком громко. Пока я принял решение приостановить карьеру игрока. Зимой буду делать новое обследование. Возможно, ситуация улучшится. Что касается восприятия такой новости – отнесся к этому с пониманием. Здоровье – самое главное", – рассказал. кипер.

Воспитанник луцкой "Волыни" дебютировал на взрослом уровне в сезоне 2020/21 в составе резервной команды. Летом 2022-го перебрался в "Верес". Вторую половину прошедшей кампании провел за перволиговый "Кремень" из Кременчуга на правах аренды.