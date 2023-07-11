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Український військовий збив ворожий дрон у Київській області зі Stinger (відео)

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Київська область, Вівторок 11 липня 2023 16:38
Український військовий збив ворожий дрон у Київській області зі Stinger (відео) Фото: Військовий (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Український військовий сьогодні, 11 липня, збив ворожий дрон у Київській області зі Stinger.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Зазначається, що це зробив військовослужбовець 60 окремої механізованої Інгулецької бригади Лавроненко Олександр.

"З одного пострілу збив безпілотний летальний апарт "Герань-2", - йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах ЗСУ додали, що це відбулось у Київській області, а військовий для цього використав ПЗРК Stinger.

Нічна атака по Україні

В ніч на 11 липня росіяни вкотре атакували територію України за допомогою БПЛА та ракет, через що в деяких регіонах було оголошено повітряну тривогу. Крім цього, повідомлялось про вибухи в Черкаській та Одеській областях, їхня ймовірна причина - робота ППО.

Пізніше стало відомо, що цієї ночі російські окупанти атакували Україну іранськими дронами Shahed-136/131. Сили ППО "приземлили" 26 із 28 повітряних цілей.

Про роботу Сил протиповітряної оборони повідомляли й у Київській області. Там ППО "працювала" по ворожим дронам. Усі цілі були знищені.

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