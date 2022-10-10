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Український військовий збив російську ракету з "Ігли" (відео)

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Україна, Понеділок 10 жовтня 2022 18:25
Український військовий збив російську ракету з "Ігли" (відео) Фото: Український військовий збив російську ракету з "Ігли" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські бійці за допомогою ПЗРК "Ігла" збили російську ракету. Цей процес їм вдалося зафільмувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Так виглядає практична бойова робота мобільних груп ППО", - йдеться у повідомленні.

Український військовий швидко зафіксував ворожу ракету та вистрілив з ПЗРК "Ігла", в результаті чого вдалося її збити.

При цьому у Генштабі повідомляють, що в цьому процесі були задіяні Сухопутні війська ЗСУ та командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше українські військові збили ворожу ракету у Дніпропетровській області.

Також, українські військові збили три ракети у Запорізькій області.

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