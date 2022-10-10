Український військовий збив російську ракету з "Ігли" (відео)

Українські бійці за допомогою ПЗРК "Ігла" збили російську ракету. Цей процес їм вдалося зафільмувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Так виглядає практична бойова робота мобільних груп ППО", - йдеться у повідомленні. Український військовий швидко зафіксував ворожу ракету та вистрілив з ПЗРК "Ігла", в результаті чого вдалося її збити. При цьому у Генштабі повідомляють, що в цьому процесі були задіяні Сухопутні війська ЗСУ та командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.