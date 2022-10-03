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Українські військові збили ворожу ракету у Дніпропетровській області

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Київ, Понеділок 03 жовтня 2022 20:16
Українські військові збили ворожу ракету у Дніпропетровській області Фото: українські військові збили російську ракету на Дніпропетровщині (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські підрозділи ППО сьогодні вдень, 3 жовтня, у небі Дніпропетровської області знищили російську ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Повідомляється, що ракета противника була збита у Криворізькому районі. За попередньою інформацією, внаслідок падіння її уламків ніхто не постраждав.

Українські військові збили ворожу ракету у Дніпропетровській області

Нагадаємо, що окупанти вночі 3 жовтня випустили близько 10 ракет С-300 по Запоріжжю та області. Внаслідок обстрілу постраждала людина.

Також російські ракети знищили транспортне підприємство у Дніпрі. Там згоріли 52 автобуси, ще 98 – пошкоджено.

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