Украинский военный сбил российскую ракету из "Иглы" (видео)
Украинские бойцы с помощью ПЗРК "Игла" сбили российскую ракету. Этот процесс им удалось снять на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.
"Так смотрится практическая боевая работа мобильных групп ПВО", - говорится в сообщении.
Украинский военный быстро зафиксировал вражескую ракету и выстрелил из ПЗРК "Игла", в результате чего удалось ее сбить.
При этом в Генштабе сообщают, что в этом процессе были задействованы Сухопутные войска ВСУ и командование десантно-штурмовых войск ВСУ.
Напомним, ранее украинские военные сбили вражескую ракету в Днепропетровской области.
Также украинские военные сбили три ракеты в Запорожской области.
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