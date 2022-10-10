Украинский военный сбил российскую ракету из "Иглы" (видео)

Украинские бойцы с помощью ПЗРК "Игла" сбили российскую ракету. Этот процесс им удалось снять на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"Так смотрится практическая боевая работа мобильных групп ПВО", - говорится в сообщении. Украинский военный быстро зафиксировал вражескую ракету и выстрелил из ПЗРК "Игла", в результате чего удалось ее сбить. При этом в Генштабе сообщают, что в этом процессе были задействованы Сухопутные войска ВСУ и командование десантно-штурмовых войск ВСУ.