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Украинский военный сбил российскую ракету из "Иглы" (видео)

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Украина, Понедельник 10 октября 2022 18:25
Украинский военный сбил российскую ракету из "Иглы" (видео) Фото: Украинский военный сбил российскую ракету из "Иглы" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские бойцы с помощью ПЗРК "Игла" сбили российскую ракету. Этот процесс им удалось снять на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"Так смотрится практическая боевая работа мобильных групп ПВО", - говорится в сообщении.

Украинский военный быстро зафиксировал вражескую ракету и выстрелил из ПЗРК "Игла", в результате чего удалось ее сбить.

При этом в Генштабе сообщают, что в этом процессе были задействованы Сухопутные войска ВСУ и командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

Напомним, ранее украинские военные сбили вражескую ракету в Днепропетровской области.

Также украинские военные сбили три ракеты в Запорожской области.

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