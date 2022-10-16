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Український військовий збив з "Ігли" чотири ракети окупантів за два дні

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Неділя 16 жовтня 2022 22:03
Український військовий збив з "Ігли" чотири ракети окупантів за два дні Ілюстративне фото: український військовий збив з "Ігли" чотири ракети окупантів за два дні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійцю Збройних сил України Ярославу вдалося збити чотири російські ракети з ПЗРК "Ігла" за два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь" у Facebook.

За даними українських військових, боєць зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика збив ворожі ракети в період масованих обстрілів території України росіянами, які відбулися 10 та 11 жовтня.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що український військовий Дмитро Шумський під час масованого обстрілу України 10 жовтня збив дві ракети російських окупантів за допомогою ПЗРК Stinger.

Також ми писали, що Генштаб показав відео знищення російської ракети за допомогою ПЗРК "Ігла".

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