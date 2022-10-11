Врятував десятки життів. Український військовий збив дві ракети росіян з ПЗРК Stinger

Український військовий Дмитро Шумський під час обстрілу України 10 жовтня збив дві ракети російських окупантів за допомогою ПЗРК Stinger.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Дмитро Шумський виявив відмінні навички та реакцію і за допомогою ПЗРК "Стінгер" збив дві крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів, я дякую за це", - розповів президент.

За його словами, бійцю зенітно-ракетного взводу 57-го окремого радіотехнічного батальйону вдалося збити ворожі ракети на Чернігівському напрямку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 жовтня російські окупанти під час масованого обстрілу території України випустили 84 крилаті ракети. З них 43 було знищено нашими захисниками.

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