Врятував десятки життів. Український військовий збив дві ракети росіян з ПЗРК Stinger
Український військовий Дмитро Шумський під час обстрілу України 10 жовтня збив дві ракети російських окупантів за допомогою ПЗРК Stinger.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
За його словами, бійцю зенітно-ракетного взводу 57-го окремого радіотехнічного батальйону вдалося збити ворожі ракети на Чернігівському напрямку.
"Дмитро Шумський виявив відмінні навички та реакцію і за допомогою ПЗРК "Стінгер" збив дві крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів, я дякую за це", - розповів президент.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 жовтня російські окупанти під час масованого обстрілу території України випустили 84 крилаті ракети. З них 43 було знищено нашими захисниками.
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