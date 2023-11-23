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ЗСУ показали, як виглядає Авдіївський коксохім, за який точаться запеклі бої

Фото: як виглядає Авдіївський коксохім, за який ведуться запеклі бої (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ), як і сама Авдіївка, перебуває під постійними обстрілами у зв'язку з боями за місто. Окупанти не залишають спроб його захопити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Як розповіли військові, 7 листопада мобільна група СтратКому ЗСУ працювала на території Авдіївського коксохімічного заводу. В цьому районі тривають безперервні бої.

"Ворог, не дивлячись на численні втрати, постійно атакує позиції захисників України. Підприємство, як і сама Авдіївка, щодня знищується російською артилерією та авіацією", - розповідають військові.

Обстріли Авдіївського коксохиму

Завод постійно потрапляє під ворожі обстріли. Так, навесні минулого року внаслідок ворожих ударів по підприємству загинули 10 людей, і ще 15 дістали поранення. Наприкінці вересня російські окупанти скинули авіабомби на Авдіївський коксохімічний завод. Внаслідок ворожих атак 28 вересня спалахнула сильна пожежа.

8 листопада начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що на місцевому коксохімічному заводі залишаються 17 городян, які відмовляються від евакуації. З заводу вивезли останніх 16 співробітників, які забезпечували його консервацію.

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Авдіївка