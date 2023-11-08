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На Авдіївському коксохімічному заводі 17 людей, які не хочуть евакуюватись, - Барабаш

Авдіївка, Середа 08 листопада 2023 01:11
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На Авдіївському коксохімічному заводі 17 людей, які не хочуть евакуюватись, - Барабаш Фото: на Авдіївському коксохімічному заводі перебувають 17 місятн, які не бажають евакуюватись (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що на місцевому коксохімічному заводі залишаються 17 людей, які відмовляються від евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Керівник Авдіївської МВА розповів, що у вівторок, 7 листопада з Авдіївського коксохімічного заводу евакуювали останніх 16 співробітників заводу, які забезпечували його консервацію.

"У єдиному вцілілому сховищі підприємства залишаються ще 17 містян, які відмовляються від евакуації", - заявив Барабаш.

Він також розповідав, що Російська Федерація, скоріш за все, вже підготувалася до третьої хвилі штурму Авдіївки, однак їм на заваді стали погодні умови.

Наступ РФ на Авдіївку

З початку жовтня російська армія розпочала активні наступальні дії на Авдіївку в Донецькій області. Ворог посилено обстрілював місто та сусідні населені пункти. Ситуація й досі залишається напруженою.

ЗСУ оцінюють втрати окупантів під Авдіївкою з 10 жовтня у 6500 осіб. Сили оборони назвали наступ РФ під Авдіївкою найбільшою поразкою росіян.

Нещодавно у Генштабі повідомили, що у районі Авдіївки росіяни за підтримки авіації продовжують штурми, щоб оточити місто.

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