Український військовий показав відео зі звільненої Чорнобаївки

Боєць Збройних сил України показав, як виглядає звільнена від окупантів Чорнобаївка (Херсонська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UkrArmyBlog у Twitter.

Зазначимо, що українські військові завдавали великої кількості ударів по окупантам у Чорнобаївці, куди росіяни перекидали свою техніку.

На відео, яке зняв український військовий, можна побачити зруйнований термінал місцевого аеропорту "Херсон" та багато знищеної техніки окупантів.

Нагадаємо, про звільнення Чорнобаївки від росіян стало відомо у п'ятницю, 11 листопада.

При цьому у місцевій сільраді попередили, що повертатися до селища поки що зарано , оскільки спочатку потрібно виконати перевірку приміщень та розмінування територій.

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