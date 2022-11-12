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Український військовий показав відео зі звільненої Чорнобаївки

Ілюстративне фото: український військовий показав відео зі звільненої Чорнобаївки (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Боєць Збройних сил України показав, як виглядає звільнена від окупантів Чорнобаївка (Херсонська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UkrArmyBlog у Twitter.

На відео, яке зняв український військовий, можна побачити зруйнований термінал місцевого аеропорту "Херсон" та багато знищеної техніки окупантів.

Зазначимо, що українські військові завдавали великої кількості ударів по окупантам у Чорнобаївці, куди росіяни перекидали свою техніку.

Нагадаємо, про звільнення Чорнобаївки від росіян стало відомо у п'ятницю, 11 листопада.

При цьому у місцевій сільраді попередили, що повертатися до селища поки що зарано , оскільки спочатку потрібно виконати перевірку приміщень та розмінування територій.

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Збройні сили УкраїниХерсонська областьВійна Росії проти УкраїниЧернобаевка