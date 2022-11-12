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Украинский военный показал видео из освобожденной Чернобаевки

Иллюстративное фото: украинский военный показал видео из освобожденной Чернобаевки (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Боец Вооруженных сил Украины показал, как выглядит освобожденная от оккупантов Чернобаевка (Херсонская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UkrArmyBlog в Twitter.

На видео, которое снял украинский военный, можно заметить разрушенный терминал местного аэропорта "Херсон", а также много уничтоженной техники оккупантов.

Отметим, что украинские военные наносили большое количество ударов по оккупантам в Чернобаевке, куда россияне перебрасывали свою технику.

Напомним, об освобождении Чернобаевки от россиян стало известно в пятницу, 11 ноября.

При этом в местном сельсовете предупредили, что возвращаться в поселок пока еще рано, поскольку сначала нужно выполнить проверку помещений и разминирование территорий.

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Вооруженные силы УкраиныХерсонская областьВойна России против УкраиныЧернобаевка