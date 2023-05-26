Українські військові знищили ворожий дрон, який рухався зі сторони Каховки

Українські військові знишили ворожий безпілотник типу "Орлан-10" на Херсонському напрямку у п'ятницю, 26 травня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС.

Безпілотник є російським багатоцільовим авіаційним комплексом, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. "Орлан-10" використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку.

"На Херсонському напрямку нацгвардійці "приземлили" ворожий безпілотник типу "Орлан-10", що рухався зі сторони окупованої Каховки. Вправна робота", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно воїни 59 ОМБР за допомогою дрону-камікадзе "Пегас" знищили російський комплекс спостереження "Муром-П".

Також раніше ми писали, що українські бійці за допомогою дронів "Пегас" знищили дві російські установки для розмінування "Змій Горинич".

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