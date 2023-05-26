ua ru
Пт, 26 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські військові знищили ворожий дрон, який рухався зі сторони Каховки

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 26 травня 2023 19:13
Українські військові знищили ворожий дрон, який рухався зі сторони Каховки Фото: українській військові знищили ворожий дрон, який рухався в бік Каховки (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські військові знишили ворожий безпілотник типу "Орлан-10" на Херсонському напрямку у п'ятницю, 26 травня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС.

"На Херсонському напрямку нацгвардійці "приземлили" ворожий безпілотник типу "Орлан-10", що рухався зі сторони окупованої Каховки. Вправна робота", - сказано в повідомленні.

Українські військові знищили ворожий дрон, який рухався зі сторони КаховкиУкраїнські військові знищили ворожий дрон, який рухався зі сторони Каховки

Фото: збитий дрон (mvs_ukraine)

"Орлан-10"

Безпілотник є російським багатоцільовим авіаційним комплексом, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. "Орлан-10" використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку.

Нагадаємо, нещодавно воїни 59 ОМБР за допомогою дрону-камікадзе "Пегас" знищили російський комплекс спостереження "Муром-П".

Також раніше ми писали, що українські бійці за допомогою дронів "Пегас" знищили дві російські установки для розмінування "Змій Горинич".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Війна Росії проти України
NEWS
Воєнний стан на літо. Повний список правил та заборон
Воєнний стан на літо. Повний список правил та заборон
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром