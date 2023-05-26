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Украинские военные уничтожили вражеский дрон, двигавшийся со стороны Каховки

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Украина, Пятница 26 мая 2023 19:13
Украинские военные уничтожили вражеский дрон, двигавшийся со стороны Каховки Фото: украинской военные уничтожили вражеский дрон, двигавшийся в сторону Каховки (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные уничтожили вражеский беспилотник типа "Орлан-10" на Херсонском направлении в пятницу, 26 мая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД.

"На Херсонском направлении нацгвардейцы "приземлили" вражеский беспилотник типа "Орлан-10", двигавшийся со стороны оккупированной Каховки. Искусная работа", - говорится в сообщении.

Украинские военные уничтожили вражеский дрон, двигавшийся со стороны КаховкиУкраинские военные уничтожили вражеский дрон, двигавшийся со стороны Каховки

Фото: сбитый дрон (mvs_ukraine)

"Орлан-10"

Беспилотник является российским многоцелевым авиационным комплексом, предназначенным для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. "Орлан-10" использует двигатель внутреннего сгорания в качестве силовой установки.

Напомним, недавно воины 59 ОМБР с помощью дрона-камикадзе "Пегас" уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-П".

Также ранее мы писали, что украинские бойцы с помощью дронов "Пегас" уничтожили две российские установки для разминирования "Змей Горыныч".

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