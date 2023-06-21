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Український вінгер на контракті з "Шахтарем" оформив гол у стилі Мессі на Євро-2023: відео

Фото: Олексій Кащук із партнерами перед матчем (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Молодіжна збірна України відкрила рахунок у першому турі групового етапу чемпіонату Європи-2023 проти однолітків із Хорватії. Голом відзначився Олексій Кащук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

22-річний крайній нападник відзначився забитим м'ячем на 19-й хвилині. Фактично гол відбувся завдяки індивідуальній майстерності українця.

Кащук отримав передачу від партнера перед штрафним майданчиком. Відразу розвернувся і пішов від одного оборонця, а потім обіграв ще трьох. Зрештою, опинився на ударній позиції в центрі карної зони та в падінні технічно поклав від стійки в нижній кут.

Відео гола Кащука:

Сезон 2022/23 Кащук провів за азербайджанський "Сабах". Там він зіграв 31 матч у місцевій Прем'єр-лізі, в яких забив 16 м'ячів і віддав 10 результативних передач. Права на вінгера належать донецькому "Шахтарю".

А на старті другої половини "синьо-жовті" шокували хорватів другим голом. Цього разу Кащук узяв собі роль асистента. Від правого краю штрафного він класно подав у воротарський майданчик, де Сікан виграв другий поверх і головою спрямував м'яч у сітку.

Відео гола Сікана:

Збірна України U-21 втретє вийшла на чемпіонат Європи. Попередні результати полярні. Якщо на Євро-2006 "синьо-жовті" дійшли до фіналу, то в 2011 році поїхали додому вже після групового етапу. Півфіналісти цьогорічних змагань отримають путівки на Олімпійські ігри-2024.

До слова, напередодні тріо українців потрапило в список номінантів на приз Golden Boy.

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