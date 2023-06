Украинский вингер на контракте с "Шахтером" оформил гол в стиле Месси на Евро-2023: видео

22-летний крайний нападающий отличился забитым мячом на 19-й минуте. Фактически гол прошел благодаря индивидуальному мастерству украинца.

Кащук получил передачу от партнера перед штрафной. Сразу развернулся и ушел от одного защитника, а затем обыграл еще троих. В конце концов оказался на ударной позиции в центре площадки и в падении технично уложил от штанги в нижний угол.

Видео гола Кащука:

Sensational bit of footwork from Kashchuk to score Ukraine's opener v Croatia



1-0 pic.twitter.com/9B0UJ8BKVL— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) Июнь 21, 2023