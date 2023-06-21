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Украинский вингер на контракте с "Шахтером" оформил гол в стиле Месси на Евро-2023: видео

Фото: Алексей Кащук с партнерами перед матчем (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Молодежная сборная Украины открыла счет в первом туре группового этапа чемпионата Европы-2023 против сверстников из Хорватии. Голом отличился Алексей Кащук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

22-летний крайний нападающий отличился забитым мячом на 19-й минуте. Фактически гол прошел благодаря индивидуальному мастерству украинца.

Кащук получил передачу от партнера перед штрафной. Сразу развернулся и ушел от одного защитника, а затем обыграл еще троих. В конце концов оказался на ударной позиции в центре площадки и в падении технично уложил от штанги в нижний угол.

Видео гола Кащука:

Сезон 2022/23 Кащук провел в азербайджанском "Сабахе". Там он сыграл 31 матч в местной Премьер-лиге, в которых забил 16 мячей и отдал 10 результативных передач. Права на вингера принадлежат донецкому "Шахтеру".

Сборная Украины U-21 в третий раз вышла на чемпионат Европы. Предыдущие результаты полярны. Если на Евро-2006 "сине-желтые" дошли до финала, то в 2011 году уехали домой уже после группового этапа. Полуфиналисты соревнований этого года получат путевки на Олимпийские игры-2024.

К слову, накануне трио украинцев попало в список номинантов на приз Golden Boy.

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Сборная Украины