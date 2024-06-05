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Український важковаговик нокаутував американця за океаном: відео

Фото: Владислав Сіренко намагається закріпитися в професіоналах (x.com/VladyslavSiren1)
Автор: Антон Федорців

Непереможний український боксер Владислав Сіренко здобув чергову перемогу з часу повернення в ринг після важкої травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxRec.

29-річний українець розібрався в ринзі з американцем Кейтом Барром. Поєдинок тривав чотири раунди.

Сіренко заволодів центром рингу з перших хвилин. Він методично бив Барра, а ветеран у кожному з раундів опинявся на канвасі. Після четвертого падіння 37-річного американського боксера на підлогу рефері вирішив припинити бій.

Сіренко здобув перемогу технічним нокаутом. Ця перемога стала для українця другою цьогоріч. Раніше він здолав американця Ронні Хейла після повернення в ринг після 2-річної паузи.

 

 

 

Хто такий Владислав Сіренко

Уродженець Києва, в 10 років почав займатися боксом. На любительському рівні провів понад дві сотні поєдинків.

У профі-рингу дебютував навесні 2017 року. З тих пір провів 21 бій у ПАР, США, Австрії, Україні, Німеччині та Франції. На цей момент не зазнав жодної поразки та 18 разів завершував поєдинки нокаутами.

У 2013 році став віце-чемпіоном Європи на молодіжному рівні серед любителів. Перед виходом у профі виступав за напівпрофесіональний колектив "Українські отамани". Навесні зізнався, що не битиметься з росіянами за будь-яких фінансових умов.

До слова, раніше пригадали найважливіші перемоги Усика на професіональному рівні.

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