Украинский тяжеловес нокаутировал американца за океаном: видео

29-летний украинец разобрался в ринге с американцем Кейтом Барром. Поединок длился четыре раунда.

Сиренко завладел центром ринга с первых минут. Он методично избивал Барра, а ветеран в каждом из раундов оказывался на канвасе. После четвертого падения 37-летнего американского боксера на пол рефери решил прекратить бой.

Сиренко одержал победу техническим нокаутом. Эта победа стала для украинца второй в этом году. Ранее он одолел американца Ронни Хэйла по возвращении в ринг после 2-летней паузы.

Кто такой Владислав Сиренко

Уроженец Киева, в 10 лет начал заниматься боксом. На любительском уровне провел более двухсот поединков.

В профи-ринге дебютировал весной 2017 года. С тех пор провел 21 бой в ЮАР, США, Австрии, Украине, Германии и Франции. На этот момент не потерпел ни одного поражения и 18 раз завершал поединки нокаутами.

В 2013 году стал вице-чемпионом Европы на молодежном уровне среди любителей. Перед выходом в профи выступал за полупрофессиональный коллектив "Украинские атаманы". Весной признался, что не будет драться с россиянами при любых финансовых условиях.