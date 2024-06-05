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Украинский тяжеловес нокаутировал американца за океаном: видео

Фото: Владислав Сиренко пытается закрепиться в профессионалах (x.com/VladyslavSiren1)
Автор: Антон Федорцив

Непобежденный украинский боксер Владислав Сиренко одержал очередную победу с момента возвращения в ринг после тяжелой травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxRec.

29-летний украинец разобрался в ринге с американцем Кейтом Барром. Поединок длился четыре раунда.

Сиренко завладел центром ринга с первых минут. Он методично избивал Барра, а ветеран в каждом из раундов оказывался на канвасе. После четвертого падения 37-летнего американского боксера на пол рефери решил прекратить бой.

Сиренко одержал победу техническим нокаутом. Эта победа стала для украинца второй в этом году. Ранее он одолел американца Ронни Хэйла по возвращении в ринг после 2-летней паузы.

 

 

 

Кто такой Владислав Сиренко

Уроженец Киева, в 10 лет начал заниматься боксом. На любительском уровне провел более двухсот поединков.

В профи-ринге дебютировал весной 2017 года. С тех пор провел 21 бой в ЮАР, США, Австрии, Украине, Германии и Франции. На этот момент не потерпел ни одного поражения и 18 раз завершал поединки нокаутами.

В 2013 году стал вице-чемпионом Европы на молодежном уровне среди любителей. Перед выходом в профи выступал за полупрофессиональный коллектив "Украинские атаманы". Весной признался, что не будет драться с россиянами при любых финансовых условиях.

К слову, ранее вспомнили самые важные победы Усика на профессиональном уровне.

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